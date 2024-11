Javier Chicote contradice a Lobato sobre la filtración del novio de Ayuso: "Va a la notaría porque le están moviendo la silla en Madrid"

¿Cómo se llegaron a filtrar los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Cristina Pardo e Iñaki López han planteado esta cuestión a Javier Chicote, periodista de 'ABC' que ha publicado recientemente que Moncloa estaría detrás de las filtraciones de información personal de Alberto González Amador. Tal y como ha relatado este medio, Juan Lobato se habría decidido a llevar los pantallazos de WhatsApp con datos del caso a un notario para, a tenor de los rumores sobre su sustitución como líder del PSOE en Madrid, utilizar esa información a su favor en caso de que no continuara al frente de la delegación bajo orden de Ferraz.

Un escenario que, a juicio del propio Chicote, es la "explicación más verosímil". "Si lo que hubiera recibido Lobato es un enlace de un medio de comunicación, no habría más discusión posible. Pero no es eso. Él es técnico de Hacienda y sabe de qué va esto", ha valorado el periodista, que ha precisado: "Él no va corriendo a la notaría, pasan ocho meses desde que esto ocurre" (los hechos se producen en el mes de marzo, pero Lobato no acude a la notaría hasta noviembre). Para Chicote, "se producen dos circunstancias" clave que habrían llevado a Lobato a actuar así. "La imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el 16 de octubre, y que, políticamente, le están moviendo la silla en Madrid".

"Él siempre ha dado la versión de que es una protección jurídica (utilizaría en caso de que el partido le quisiese destituir de su cargo), aunque en su nueva versión afirma que no había nada que proteger", ha puntualizado el periodista, quien ha insistido en esa relación de causa-efecto derivada del deseo del partido de verle fuera del liderazgo del socialismo madrileño: "Creo que, llegado el momento, cuando le fueran a mover la silla, iba a decir en Ferraz o donde fuera: ¿Os acordáis de la mañana del 14 de marzo? Pues está en una notaría". Llama la atención a este respecto que quien le puede mover la silla es Óscar López, de cuyo gabinete salió esta información.

Así las cosas, en este punto tan solo tres personas sabían de esa conversación: Lobato, Sánchez Acera y la notaría. Es por ello que Chicote ha indicado el motivo por el que ha decidido publicar la información que incrimina a Lobato: "Nunca digo cuáles son mis fuentes, pero en esta vez he hecho una excepción porque me parecía injusto lo que estaba haciendo Lobato". "He dicho públicamente que no es la notaría (quien informó a 'ABC') porque puedo asegurar que no es la notaría", ha agregado, al tiempo que ha señalado que una vez elabora el tema se sentó con Lobato y se lo confirmó "todo".

Para el periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina, lo "relevante de esta declaración es que esta información no habría partido de la Fiscalía General del Estado, sino de Moncloa, es decir, que ese correo circulaba por muchos sitios". A su vez, ha informado de que Manos Limpias ha pedido que Pilar Sánchez Acera declare en el Tribunal Supremo y "diga en concreto qué periodista le entregó ese correo". Cabe destacar que Lobato tendrá que declarar el viernes, y tanto Chicote como Pérez Medina han afirmado que es probable que el juez estime la petición. "Yo no me imagino a Pilar Sánchez Acera recibiendo esa información y decidiendo que esa información, por su cuenta y riesgo, hay que enviarla a la Asamblea de Madrid; ella obedece órdenes", ha recalcado Chicote.