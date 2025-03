Javier Bastida sustituye a Iñaki López en la sección de cocina: "Otro día que me van a suspender..."

El chef Carlos Maldonado vuelve a Más Vale Tarde con sus clases de cocina. En esta ocasión va a enseñar a preparar un revuelto de pollo con verduras. Iñaki López no está en el programa pero Cristina no va a cocinar sola ya que el presentador habitual de Más Vale Tarde ha sido sustituido por el reportero Javier Bastida.

"No tiene sentido que haga yo sola esta sección", afirma Cristina Pardo. "No puede ser que el mejor de los dos se haya cogido un día libre", responde Maldonado, irónico. El cocinero, al recibir al reportero, le dice: "Mucho criticar sobre la cocina de las monjitas... ahora te toca a ti cocinar".

Carlos pregunta a Bastida cual es su nivel. "No hay nivel...", confiesa el reportero. "Otro día que me van a suspender pero no por culpa mía", se 'lamenta' Cristina. "Nada, tía, no tienes nada que hacer... estamos jodidos", responde el chef.