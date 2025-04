Javier Bastida se 'acopla' al plan de una chica y un chico e Iñaki López reacciona: "Como carabina no tienes precio"

"Una historia de amor que podía ser bonita y que no acabará de despegar nunca por su presencia", comenta Iñaki López al ver cómo Javier Bastida se sienta en medio de una chica y un chico que disfrutan de la tarde en Madrid Río.

En Madrid hoy se registran temperaturas máximas por encima de los 20 grados y Javier Bastida se ha trasladado hasta Madrid Río para comprobar de primera mano cómo están aprovechando los madrileños la soleada tarde.

De este modo, encuentra gente haciendo "el picnic de la tarde", "meditando" frente a un río Manzanares que "lleva muchísima agua" o, directamente, tomando el solo como si fuera la playa: "Para ir a ver pasos o pasárnoslo bien con el moreno subido", señala.

"Cada vez te preparas menos los directos, te vas a los sitios, empiezas a saludar a la gente y despides", comenta Cristina Pardo. Como respuesta, Bastida se presenta ante una chica sentada junto a su "amigo": "Así empecé yo con un amigo también", le comenta el reportero con ironía.

No contento con ello, Bastida decide sentarse entre ellos. "Como carabina no tienes precio", reacciona Iñaki López, que le anima a ponerse "más en medio" de "una historia de amor que podía ser bonita y que no acabará de despegar nunca por su presencia".