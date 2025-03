Cristina Pardo a Javier Bastida, por no haber hecho amigos en el parque: "Eso es que no has encendido la aplicación"

Tras más de 10 días de lluvias continuas, el clima ha dado algo de tregua y España está disfrutando de temperaturas primaverales que se extenderán durante todo el fin de semana. Pero, ¿cómo vamos a empezar el mes de abril? Javier Bastida, que conecta desde un parque de Madrid, cuenta que "la cosa va a ir bien hasta el jueves que viene".

El reportero muestra como, por el momento, la temperatura invita a salir a la calle. "Tenemos ahora mismo 17 grados, 19 el sábado y el domingo 20", indica. Bastida aprovecha para lamentarse de que, a pesar de haber estado dos horas sentado en la misma zona del parque esperando para conectar en directo, no ha conseguido hacer amigos. "No sé si es triste... o es mejor", apunta.

"Eso es que no has encendido la aplicación", le dice Cristina Pardo. "Te estás haciendo pasar por estudiante", añade, Iñaki, irónico. "No hables", pide Javier. "No me hemos dicho cual...", responde Iñaki. "Sin decir nada ya se entiende todo", apostilla Francisco Cacho.

La situación ha provocado que Cristina comience a reír. "Bastida, ¿quieres comunicar que vas a estar sentado ahí durante los próximos 20 minutos por si alguien quiere acercarse?", le dice Iñaki al reportero. "Es que no me podéis hacer esto porque luego yo tengo la movida en casa", se queja Bastida.