"Es irrisoria, me hace sentir que no valemos nada": la abuela del menor fallecido por negligencia médica critica la sentencia

Aitor, un niño de ocho años natural de Alicante, falleció en octubre de 2020 a causa de una peritonitis que fue diagnosticada erróneamente como una gastroenteritis. Las dos médicas de urgencias que lo atendieron han sido recientemente condenadas a uno y dos años de presión por negligencia médicas y también inhabilitadas

Desde Más Vale Tarde han contactado con Marta González, abuela y tutora legal de Aitor, quien ha expresado su malestar con la resolución judicial.

"La condena me parece irrisoria, me hace sentir que no valemos nada. Que las víctimas de negligencia médica no existimos, a pesar de haberlas sentado en un banquillo de lo penal. Me parece irrisoria cuando a cualquier ciudadano de a pie por menos ya le condenan a un mínimo de cuatro años", ha declarado Marta con evidente dolor.