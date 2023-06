Cristina Pardo critica en Más Vale Tarde a aquellos alcaldes que se han subido el sueldo "nada más llegar" al poder. "No hay que caer en demagogias, en el sentido de que a mí que los políticos se suban el sueldo de entrada no me parece mal, lo que ocurre es que me resulta impúdico que nada más llegar al gobierno municipal se suban el sueldo", precisa la presentadora.

"O sea, su primera decisión cuando llegan al sillón es subirse su sueldo, y contratar asesores a porrón, demostrando por otra parte que no tienen ni puñetera idea de nada", asevera Pardo, que insiste: "A mí no me parece mal que se lo suban, ahora, como primera decisión, nada más llegar...".

