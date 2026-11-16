Iñaki reacciona a la camiseta de Ayuso de ‘me gusta la fruta’: “Mi francés no es correcto, como tampoco creo que lo sea el mensaje”

Desde el plató de 'Más Vale Tarde' han considerado que la broma sobre un insulto al Gobierno "ya pasó".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apareció en un mitin con una camiseta que decía "J'aime les fruits" ("me gusta la fruta"), provocando reacciones como la de Iñaki López, quien cuestionó la corrección del mensaje. Desde 'Más Vale Tarde', algunos colaboradores consideraron el mensaje inapropiado, ya que hacía referencia a una broma de Ayuso para desviar la atención de un insulto hacia Pedro Sánchez. Ayuso buscaba defender a Alberto Núñez Feijóo, criticado por no hablar inglés. Chema Garrido opinó que si Feijóo fuera presidente, Ayuso lo pasaría mal, mientras que Jaime Roures consideró que el mensaje de la camiseta ya está desfasado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aparecido en un mitin este sábado con una camiseta en la que se puede leer "J'aime les fruits", es decir, "me gusta la fruta", en español. El presentado Iñaki López ha reaccionado a esta vestimenta de la popular con un "mi francés no es correcto, como tampoco creo que lo sea el mensaje".

Desde el plató de 'Más Vale tarde', algunos colaboradores han tachado el mensaje de "inapropiado" en alusión a que "me gusta la fruta" fue una broma de Ayuso para desviar la atención sobre un insulto propiciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con esta camiseta, la presidenta madrileña ha querido sumarse a la campaña de las generales y salir en defensa de su candidato. “¿Habláis francés? ¿Inglés? ¡Fantástico! Bien. Muy buenos días a todos”, ha arrancado la presidenta, haciendo alusión a las críticas al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, por no hablar inglés.

El colaborador Chema Garrido opina que si Feijóo fuera presidente, "Ayuso lo va a pasar mal". "El eje de rotación de la película va a pasar de la Puerta del Sol a Moncloa". En el escenario opuesto donde el PP no llega a la presidencia del Gobierno, "sus propios compañeros le van a exigir alguna responsabilidad, porque no se puede ir por la vida insultando".

El empresario Jaime Roures, por su parte, ha opinado que "me gusta la fruta es algo que ya está pasado". "Se puede decir una cosita en francés, otra en inglés, otra en alemán y otra en árabe, pero es algo que ya tuvo su momento y veo innecesario que lo explote de esa manera.

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