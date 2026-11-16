Urtasun critica que el PSOE use como "ariete electoral" las medidas de Sumar "bloqueadas": "Si está convencido ahora, que lo copien en el BOE"

El candidato de Frente Amplio critica la "falta de seriedad" del PSOE tras incluir iniciativas rechazadas a Sumar durante la legislatura como la prestación universal por crianza o el registro horario.

Ernest Urtasun, candidato de Frente Amplio, ha criticado al PSOE por rechazar durante la legislatura propuestas de Sumar, como la prestación universal por crianza y el registro horario, y ahora incluirlas en su programa electoral. Urtasun, también ministro de Cultura, considera que usar estas medidas como "ariete electoral" genera desafección con los partidos. Asegura que si el PSOE está convencido de estas iniciativas, deberían implementarlas en el BOE. Además, enfatiza que para reeditar un gobierno progresista, Frente Amplio debe obtener un gran resultado en las elecciones, destacando la importancia de políticas valientes y subidas del SMI.

El candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha criticado este lunes que durante la legislatura el PSOE haya rechazado distintas iniciativas de Sumar como la prestación universal por crianza o el registro horario, y ahora se las apropie, incluyéndolas en su programa electoral. El también ministro de Cultura ha considerado que usar las medidas "como ariete electoral" genera "desafección con los partidos".

"Estos proyectos han estado bloqueados por el PSOE durante años y yo personalmente no sé cuántas veces me he tenido que comer un 'no' sobre la prestación universal por crianza por parte del lado socialista del Gobierno. Cuando la gente sabe esto y de repente aparece la medida como ariete electoral, creo que genera desafección con los partidos porque es poco serio", ha afirmado en una entrevista en Más Vale Tarde.

No obstante, el portavoz de Sumar ha asegurado que "si el PSOE ahora está convencido en la prestación universal por crianza o el registro horario, preferimos que, en lugar de copiarlo en su programa electoral, lo copien en el BOE y lo hagan una realidad", recordando que "aún tenemos varios Consejos de Ministros por delante".

Posible reedición del Gobierno

Preguntado por la posibilidad de que se reedite la coalición tras el 29N, Urtasun ha sostenido que los votantes deben tener claro que "el PSOE solo no va a reeditar el gobierno progresista en España" y "la única manera es que Frente Amplio saque un gran resultado".

"El día después de derrotar a la derecha y a la extrema derecha, habrá que gobernar. Si la gente quiere que haya subidas del SMI, políticas valientes de vivienda... Si la gente quiere que estas cosas pasen, Frente Amplio tiene que ser fuerte en el Gobierno", ha subrayado.

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