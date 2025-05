Iñaki López vuelve a 'sufrir' por culpa del picante de la receta de Carlos Maldonado: "La lengua se me está encogiendo"

Carlos Maldonado, chef del restaurante con estrella Michelín Raíces, y el nutricionista Pablo Ojeda visitan Más Vale Tarde con su sección en la que aúnan cocina y nutrición. El cocinero, en esta ocasión, ha cocinado unas alitas con salsa de naranja.

Cristina Pardo pregunta al nutricionista cuánto tiempo se podría conservar la salsa que está preparando el cocinero. Ojeda indica que dura menos que una salsa que se puede adquirir en un supermercado pero, expone, que si queremos conservarla debe ser en un recipiente de cristal y bien cerrada.

Mientras el nutricionista está dando su explicación, Carlos agrega las alitas de pollo a la salsa que está cocinándose en la sartén. Entre otros ingredientes, la salsa lleva piña, un ingrediente que no convence del todo a Iñaki López. "Es por el gusto que aporta", responde Maldonado.

Además, otro de los ingredientes de la salsa es la cayena. A pesar de que solo han añadido una, Iñaki vuelve a 'sufrir' el picor que aporta esta especia. "La salsa es una bomba", afirma, "pero, pica, ¿cuántas cayenas le has echado? Me la he comido yo toda".

Cristina, que es una fanática del picante, le da la razón a su compañero: "Me encanta el picante pero, para haberle echado una cayena, pica bastante... y yo encantada". "La lengua se me está encogiendo", añade López, "se me va hacia atrás".