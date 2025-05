Iñaki López, al ver a Fabra en el acto de Camps: "De un tipo al que le toca la lotería siete veces no me separaría nunca"

Francisco Camps reaparecía en un acto donde se postulaba para la presidencia del PP valenciano y donde no faltaron miembros de su 'vieja guardia', como Carlos Fabra o Alfonso Rus, rodeados por escándalos de corrupción.

Se está preparando la sucesión de Carlos Mazón al frente del PP valenciano y en este ambiente ha reaparecido Francisco Camps para postularse como futuro candidato.

Lo ha hecho en un acto donde se ha rodeado de varios rostros conocidos por estar rodeados de escándalos de corrupción, una 'vieja guardia' entre los que se encontraban Carlos Fabra o Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia condenado a cinco años de prisión por una pieza del 'caso Taula'.

Durante el acto se pudo ver a Fabra "dando botes todo animado", explica Marina Valdés, a lo que reacciona Iñaki López: "De un tipo al que le toca la lotería siete veces en once años yo no me separaría nunca", afirma.

Marina recuerda que al expresidente de la Diputación de Castellón "le tocó otra cosa": "Condenado a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda".

También estuvo presente la exalcaldesa de Alicante, finalmente absuelta por el 'caso Brugal', mientras que Zaplana estaba también invitado, pero finalmente no acudió. "Ningún manual de política, ni los buenos ni los malos, te recomendaría en un acto de reaparición rodearte de personas que han tenido semejantes problemas judiciales", reflexiona Cristina Pardo.