Iñaki López valora las declaraciones de Ayuso sobre Sánchez: "Aquí hay como una tensión sexual no resuelta"

La presidenta madrileña afirmó que Sánchez sigue en el poder por su físico y, posteriormente, dijo en un mitin que Begoña Gómez se habría puesto "celosa" y por eso apareció en un mitin del PSOE.

Los recientes comentarios de Isabel Díaz Ayuso sobre Pedro Sánchez han generado controversia. La presidenta de la Comunidad de Madrid sugirió que, de no ser por su atractivo, Sánchez habría sido destituido hace tiempo. Esta crítica se ha vuelto en su contra, generando bromas sobre una posible atracción hacia el presidente, recordando el dicho "Los amores reñidos son los más queridos". Iñaki López, presentador de "Más Vale Tarde", comentó sobre una "tensión sexual no resuelta". Además, Ayuso afirmó que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, intervino en un mitin por celos, lo que López interpretó como un "triángulo amoroso".

Los últimos ataques de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez han generado tema de conversación. La presidenta madrileña afirmó en una entrevista que, si no fuese por su atractivo, el socialista habría sido echado del poder mucho antes. Sin embargo, la crítica se le ha vuelto en contra y ahora se bromea sobre una supuesta atracción hacia Sánchez porque, como dice el refrán: "Los amores reñidos son los más queridos".

A este respecto, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha opinado que "aquí hay como una tensión sexual no resuelta".

Durante el programa, el periodista ha mostrado la reacción de Ayuso a la intervención el jueves de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en un mitin del PSOE. "Pedro Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Y yo creo que Begoña se ha llegado a poner tan celosa que le han sacado esta noche en un mitin", afirmó la líder del PP de Madrid.

Tras ver las declaraciones de Ayuso, López ha reiterado que "veo una obsesión, aquí hay un triángulo amoroso".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido