Ahora

educación pública en MADRID

Los docentes madrileños deciden mantener las movilizaciones tras un nuevo plantón de la consejera de Ayuso

El contexto Los docentes han pedido explicaciones del aumento de los servicios mínimos en un contexto de huelga indefinida. Respecto a la reunión, reclaman que la Consejería apenas ha intervenido en la conversación.

Protesta por la educación Protesta por la educación en Madrid. Imagen de archivo.Agencia EFE

Los profesores madrileños en huelga indefinida se han reunido este jueves con la Consejería de Educación después de casi un mes de movilizaciones. El encuentro, celebrado de forma telemática y sin la presencia de la consejera, Mercedes Zarzalejo, ha terminado sin respuestas a las principales reivindicaciones del colectivo, que denuncia la falta de explicaciones sobre el aumento de los servicios mínimos.

La reunión llegaba después de que, horas antes, la consejera se refiriera a los profesores, que reclaman medidas como más inversión y una bajada de las ratios, diciendo que "manosean la educación para sacar un rédito político o sindical". "Con ese no nos vamos a sentar a negociar", aseguraba.

Sin embargo, el encuentro ha acabado produciéndose en la Consejería, aunque sin la presencia de la consejera. El principal asunto sobre la mesa eran los servicios mínimos establecidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que fueron incrementados poco antes de la huelga general del 11N y que los representantes de los trabajadores consideran ilegales.

Desde CGT Enseñanza, Sergio Calvente ha denunciado que la Consejería no les ha explicado los motivos de estos cambios. "No nos han dado explicaciones de por qué estos cambios en los servicios mínimos", ha señalado. Y esta sensación de falta de diálogo también ha sido compartida por Guillermo Blanco, de la plataforma Queremos FP, que ha asegurado que los responsables de la Administración apenas han intervenido durante el encuentro. "Es que no han hablado, solo nos han escuchado", ha explicado.

Además, los representantes de los docentes han denunciado que no se ha permitido participar en la reunión a todos los profesores, sino principalmente a los representantes sindicales. "En un ejercicio de poca transparencia no han dejado que los docentes estuvieran en la reunión", ha criticado Blanco.

Según trasladan los representantes del comité, durante el encuentro expusieron que consideran ilegales los servicios mínimos y plantearon sus reclamaciones, pero no recibieron respuesta por parte de la Consejería.

Mantienen la huelga indefinida

Pese a la falta de avances, los docentes han dejado claro que no dan por terminadas sus movilizaciones. La huelga indefinida continúa y en la tarde de este jueves han trasladado sus protestas a las puertas del mitin de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

Allí, los manifestantes han coreado consignas como "¡Huelga indefinida!" y "¡Esto también es por vuestros hijos!", en una nueva muestra de rechazo a la gestión del conflicto por parte del Gobierno regional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Debate electoral laSexta en directo | Pocas horas para el primer debate de campaña, 'Hablamos de lo que importa'
  2. Los partidos tiran de activos en la campaña del 29N: el PSOE contará con Begoña Gómez y Feijóo se rodea de la parte más radical del PP
  3. La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir material de abuso sexual infantil
  4. El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
  5. Nvidia afronta el reto de mantener su liderazgo sin Jensen Huang y en plena incertidumbre sobre la IA
  6. España brilla en los Latin Grammy: Rosalía arrasa con seis estatuillas por 'Lux'