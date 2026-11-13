Ayuso sobrepasa todas las líneas rojas y dice que Begoña Gómez podría dar "clases de gestión de saunas con final feliz"

Los detalles El PP saca toda la artillería contra la esposa del presidente del Gobierno, que ha sido protagonista del arranque de la campaña socialista. Ayuso acusa incluso a Begoña Gómez de estar celosa de ella.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra Begoña Gómez tras la irrupción de la esposa del presidente Sánchez en el arranque de la campaña electoral.

Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, optaba por su discurso de "buen gestor" en un acto en Badalona junto a Xavier García Albiol, Ayuso recurría al relato más bajo y personal del PP acompañando a la número dos de Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo, en Madrid.

"Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la han sacado esta noche en un mitin", acusaba Ayuso. "Ahora podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz", espetaba la baronesa del PP.

Obviando la carrera profesional de Begoña Gómez y hablando de la esposa del presidente como si se tratara de una marioneta, Ayuso seguía lanzando dardos. "Le han puesto camiseta universitaria y le han puesto a hablar, a dar lecciones. Ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto", sentenciaba Ayuso en alusión a los negocios del padre ya fallecido de Gómez.

Un discurso que no ha sido exclusivo de la la baronesa madrileña. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, lo secundaba en redes. "Sacan a Begoña en un mitin!!! Dice sandeces. Muchos piensan que los de Sánchez son grandes estrategas. Yo digo: se han vuelto locos", posteaba.

Mientras, desde el perfil de Nuevas Generaciones de Madrid optaban por publicar una imagen generada con IA en la que se ve a Begoña Gómez en un mitin del PSOE con hombres desnudos y un cartel que reza "La fuerza de las saunas" en lugar del lema socialista de "La fuerza de la gente".

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