El momento de Aznar y Ana Botella idéntico al de Sánchez y Begoña Gómez: así son las parejas de los presidentes en las campañas

Los gestos y las palabras de cariño entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el mitin del PSOE en Sevilla tienen un sorprendente reflejo casi 20 años atrás... con Aznar y Ana Botella.

La intervención de Begoña Gómez en el mitin del PSOE en Sevilla ha revolucionado la campaña electoral, pero ¿cómo ha sido el papel de las parejas de los presidentes en las campañas electorales?

Mientras las mujeres de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo tuvieron un papel muy secundario, la tendencia cambió un poco con Felipe González y Carmen Romero, que en este caso ya era militante socialista y después fue diputada por Cádiz.

Las mujeres de Zapatero y Rajoy también se mantuvieron en un segundo plano en los actos de campaña. Sin embargo todo cambia con Ana Botella y José María Aznar.

Luis Sanabria recuerda que la exalcaldesa de Madrid era militante del PP antes que Aznar. Ya en 1993, en las elecciones que perdió su marido, intervenía por primera vez en un acto público con un mensaje de tintes feministas que, de alguna manera, recuerdan a las palabras de Begoña Gómez en el mitin de Sevilla.

En 2007, en un acto de campaña del PP, la escena muestra a unos Aznar y Botella muy cómplices que se dedican gestos y palabras de cariño en el escenario.

Una puesta en escena que recuerda mucho a la de Sánchez y Begoña Gómez ayer en Sevilla, que también expresaban públicamente sentirse afortunados por ser marido y mujer.

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