Esther Redondo, sobre la presencia de Begoña Gómez en la campaña del PSOE: "A día de hoy, no se busca lanzar su carrera política"

El contexto a esposa de Pedro Sánchez intervino por primera vez en un mitin, pidiendo el voto para los socialistas el próximo 29 de noviembre y agradeciendo a la militancia el apoyo que le han brindado en los últimos dos años.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se convirtió en la protagonista del inicio de la campaña electoral del PSOE en Sevilla, interviniendo por primera vez en un mitin para pedir el voto a los socialistas el 29 de noviembre. Agradeció a la militancia su apoyo durante los últimos dos años, marcados por una investigación judicial. Según Esther Redondo, el PSOE busca movilizar a los votantes progresistas con Gómez, quien es vista como un activo electoral, especialmente entre las mujeres. Aunque no se planea lanzar su carrera política, su participación en futuros actos no está descartada, ya que la campaña será dinámica.

Este jueves, Begoña Gómez fue la gran protagonista en el acto que marcaba el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla. La esposa de Pedro Sánchez intervino por primera vez en un mitin, pidiendo el voto para los socialistas el próximo 29 de noviembre y agradeciendo a la militancia el apoyo que le han brindado en los últimos dos años, en los que se ha visto envuelta en la ya famosa investigación judicial instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

Al respecto, Esther Redondo asegura que "el objetivo del PSOE es movilizar" a los votantes progresistas con la presencia de Gómez, ya que "se ha convertido en un auténtico activo electoral para los socialistas".

"Creen que puede conectar con las mujeres, porque gran parte de la victoria de Sánchez en 2023 fue por el voto femenino", afirma la periodista de laSexta en Más Vale Tarde, añadiendo que "nos dicen que nos vayamos acostumbrando a la presencia de Begoña Gómez" en esta campaña.

No obstante, Redondo aclara que "a día de hoy, el PSOE no busca lanzar su carrera política" pese a que "en su día, se rumoreó que podía ir en las listas electorales".

Asimismo, la periodista de laSexta detalla que, pese a que no hay nada decidido respecto a la participación de Begoña Gómez en los próximos actos de partido, en el PSOE tampoco lo descartan, ya que interpretan que esta campaña será "dinámica" y sus planes pueden cambiar sobre la marcha.

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