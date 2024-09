El eurodiputado y presidente de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, avisó al empresario Álvaro Romillo, quien financió su campaña con 100.000 euros en negro y metálico, de que la Guardia Civil le estaba investigando. Así lo ha revelado elDiario.es, quienes han tenido acceso a una serie de audios que delatan a Pérez.

En dichos audios se puede escuchar al eurodiputado decir: "Te quería comentar que me contactó uno de la UCO preguntándome por ti y yo le dije que apoyo mucho tu plataforma porque es libertad financiera, etcétera, que hasta he participado en un acto apoyando porque me parece que lo que hacéis es cojonudo, etcétera, y pregunté porqué te investigaban. Me decían que tenías una identidad previa, con otro nombre etcétera, me dijeron. Y que te estaban intentando investigar y tal por una solicitud equis de no sé quién en la CNMV, que supongo que será el tema este de la licencia y no sé qué".

Algo a lo que el empresario contestaba: "Sí, bueno, nosotros cuando sacamos el Madeira Invest Club, la CNMV nos advirtió, bueno, nos solicitó que cerráramos e hizo una advertencia a nivel global de que no estábamos en la CNMV y nos sacó en una lista. Me parece que fue en 2022".

Por su parte, Pérez trata de quitarle hierro al asunto: "Yo te digo porque la CNMV es bastante corrupta, eh. Lo gestionan personas del Ibex 35, qué te voy a contar. Nosotros hemos intentado investigar a varias personas de la CNMV y por eso también nos han intentado joder con algunos amigos míos y tal. En fin, un rollo, pero sólo para que lo sepas, ¿vale?".

El presentador Iñaki López no ha dudado en reaccionar a dicha conversación: "Señor Alvise haga el favor de dejar de confesar delitos, deje algo a la labor de los investigadores".

Estas nuevas revelaciones se producen después de que a principios de esta semana, Romillo denunciase a Pérez por haberle entregado 100.000 euros en metálico para financiar su campaña a las elecciones europeas. En primera instancia, el eurodiputado lo negó, sin embargo, acabó confesando. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha comenzado una investigación acerca del agitador.