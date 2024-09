Si este miércoles se conocía que el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) , Alvise Pérez, sería investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por el supuesto pago en metálico de 100.000 euros que recibió del también investigado Álvaro Romillo y su criptochiringuito 'Madeira Invest Club', este jueves, el mismo eurodiputado lo ha admitido. Lo hace de forma velada en su canal de Telegram donde cada mañana recoge lo que para él son 'Las noticias de verdad'. Asimismo, acusa a su contrincante político y presidente de Vox, Santiago Abascal, de haber hecho lo mismo, o al menos, algo similar.

"El líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el 'control fiscal' del Estado". Sería la frase clave de esta autoinculpación ímplicita y a la que añade unas declaraciones que él mismo pronunció en el acto organizado por Romillo en el Hipódromo de la Zarzuela al que acudieron "3.500 personas y donde defendió "una guerra de la libertad fiscal contra el Estado-nación que quiere prohibir el efectivo". Algo que se parafrasea a él mismo, pero relata en tercera persona. Así, en un futuro, podría escapar de esa admisión velada

Por un lado, destaca el hecho de que estos pagos los recibe como "autónomo", siendo que en aquel momento era ya líder de una formación política que se presentaba a unas elecciones europeas. Cuestión que a su vez lleva esas críticas al "control fiscal" que asegura hay en España. En concreto, a la ley de financiación de partidos políticos en la que se prohíbe que un partido pueda recibir más de 50.000 euros de un particular, como sería 'CryptoSpain'. La mitad de lo que "habría aceptado" Alvise.

Sin embargo, parece que la pretensión del agitador de ultraderecha reside en evitar ese delito de "financiación ilegal" que observa de forma presunta la Fiscalía tras recibir la denuncia -y las pruebas- de Romillo, y así poder alegar uno de fraude o evasión de impuestos, pero como particular.

Prueba de ello es la frase que sigue: "Alvise Pérez enfrentaría una multa del 25% sobre el total por aceptar 100.000€ como autónomo sin factura", una pena que no coincide con el delito penal de financiación ilegal de los partidos políticos, pues contempla penas de cárcel. En esa línea, justifica que "el pago de servicios en efectivo de 'CryptoSpain' siendo autónomo no está permitido para cantidades superiores a los 1.000€".

Unos "servicios" prestados, que según la denuncia de Romillo no son más que la creación de un 'criptoentramado' con el fin de evitar seguir la pista de las donaciones que Alvise habría recibido de sus seguidores. Prueba de ello es uno de los mensajes que el ahora eurodiputado manda a Romillo: "Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas", decía Alvise en uno de ellos.

También resalta otra de la información incluida en este 'noticiero' y es en la que asegura que la "Fiscalía acusará al líder de SALF de haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir las 2 millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros 'gastos electorales'". Y es que por el momento no se ha iniciado la investigación y aunque podría hacerlo al observar un delito de financiación ilegal, este no especifica si se recibe para la campaña electoral o no.

Contra el Gobierno, Abascal y Romillo

Más allá de la propia autoinculpación ímplicita, Alvise Pérez también carga contra uno de sus contrincantes políticos, Santiago Abascal, al que acusa de haber estado en la oficina de Sentinel. Lo hace según un relato de Romillo que "afirmó tener al líder de VOX 'el 16 de Julio a las 17.20 de la tarde'. Oficina a la que acudió Pérez para la entrega de los 100.000 euros, tal y como sostiene Romillo en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que más tarde elevó el asunto al Supremo por la condición de aforado del eurodiputado.

Asimismo, carga contra 'CrytoSpain' al que tacha de "presunto estafador" ya que sus "fuentes judiciales sospechan de un acuerdo entre 'Cryptospain' y el Fiscal del Gobierno para generar escándalos contra la oposición en pleno proceso judicial del hermano y esposa de Pedro Sánchez", dice una de las 'noticias' recogidas en la mañana de este jueves por el canal de Telegram del líder de SALF. Asimismo, le acusa de haber "pactado que Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude [-también está investigado por la Justicia-] a cambio de acusar a Alvise".