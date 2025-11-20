Iñaki López responde al nieto de Franco: "Hace muchos años que pasó, pero la gente suele querer dignidad y justicia"

Mientras Francis Franco, nieto del dictador, asegura que su abuelo "fue un general más" y no entiende cómo puede humillar a las víctimas del franquismo que se mantenga vivo su recuerdo, Iñaki López le responde rotundo en este vídeo.

Con motivo de los 50 años de la muerte de Franco, el nieto del dictador, Francis Franco, ha dado una entrevista en la que le recuerda como un "abuelo absolutamente entrañable" que, en los últimos años, "ha crecido como estadista" para él.

Francis Franco también afirma que el cadáver de su abuelo "sigue secuestrado por el Gobierno" y critica los movimientos para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, algo que denomina "el comodín Franco".

"¿Qué cambia que haya una Fundación Francisco Franco?", afirma el nieto del dictador, que asegura que su abuelo "fue un general más que en un momento dado asumió el mando de la nación y que se quedó como jefe de Estado hasta que se murió".

Sobre las víctimas del franquismo, se limita a decir que "por suerte o por desgracia hace muchos años que pasó" y no entiende "qué puede humillar el que haya gente que simplemente mantenga vivo el recuerdo de mi abuelo".

"Hace muchos años que pasó, pero la gente suele querer dignidad y justicia", le responde Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que "después de Camboya, somos el país con más fosas comunes aún por desenterrar".

