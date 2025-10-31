Urtasun, sobre la posible "extinción" de la Fundación Francisco Franco: "No creo que en Alemania fuera muy normal que existiera la de Adolf Hitler"

El ministro de Cultura subraya que buscan "reforzar la democracia española tratando que nadie haga apología del golpe de Estado" ni "humille a las víctimas": "Que en 2025 siga existiendo esta fundación es políticamente una anomalía".

Este viernes, el Gobierno ha comunicado a la Fundación Francisco Franco la apertura de un proceso para pedir su extinción. Por su parte, Ernest Urtasun ha explicado en Al Rojo Vivo que su "actividad es ilegal": "Humilla a las víctimas y ensalza el golpe".

"Lo que establece el procedimiento es que ninguna fundación en España, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática 2022, puede funcionar enalteciendo el golpe, no sirviendo al interés general y humillando a las víctimas", explica el ministro de Cultura sobre esta nueva medida que define como "un paso decisivo".

Tras trasladar esta decisión a la mencionada fundación, se elevará el expediente al juez, quien tomará una decisión al respecto sobre un proceso que refleja "la voluntad del Ministerio de Cultura".

A su vez, Urtasun ha subrayado que no cree que en "Alemania fuera muy normal que existiera la fundación Adolf Hitler": "Que en 2025 siga existiendo la de Francisco Franco es políticamente una anomalía".

"Solo reforzamos la democracia española tratando que nadie haga apología del golpe de Estado", agrega mientras recuerda que "las fundaciones tienen beneficios fiscales en España".

"Si logramos terminar este proceso, es una buena noticia para la democracia española", sentencia.

