Óscar López y Ayuso se enzarzan por el fiscal general en redes y tiran de idiomas: "No sabes inglés"

El contexto Ayuso ha celebrado en X el fallo contra García Ortiz por revelación de datos reservados de su novio y ha aprovechado para poner un mensaje en inglés e 'internacionalizar' el caso.

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados ha generado un intenso debate en redes sociales, destacando un enfrentamiento entre Óscar López e Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha inhabilitado a García Ortiz durante dos años y le ha impuesto una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid celebró la decisión en redes, publicando mensajes en español e inglés. Óscar López respondió en inglés, criticando a Ayuso y generando un nuevo conflicto en el ámbito político.

La discrepancia de opiniones por la condena al fiscal general del Estado no han tardado en llegar a las redes sociales. Y los enfrentamientos, también. El último lo han protagonizado Óscar López e Isabel Díaz Ayuso, que además han sorprendido dando muestra de su nivel de inglés.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado este jueves por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de Ayuso. A la espera de la sentencia, el máximo representante del Ministerio Público será inhabilitado durante dos años de su cargo. Asimismo, el Supremo ha decretado que deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha celebrado esta resolución y en X ha afirmado que "toda la prensa internacional se hace eco del fallo del Tribunal Supremo porque en una democracia libre no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política criminal, y todo ello a expensas de un individuo".

"Según Sánchez, él mismo se sentó en ese banco. Hoy el mundo sabe lo que está sucediendo en España", ha añadido.

Lo que más ha llamado la atención de este mensaje es que ha hecho dos publicaciones: una en español y otra en inglés. Esta última, con el objetivo de 'internacionalizar' el caso.

Óscar López no se ha resistido a responderla en la misma red social, y lo ha hecho también en inglés. "Hoy el mundo sabe que tu pareja está pagando tanto el piso como el ático donde vives con dinero supuestamente defraudado del erario público, por una cantidad que constituye un delito", ha señalado.

"Y también que no hablas inglés", ha zanjado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Un extraño rifirrafe que se une a las decenas de conflictos que protagonizan los políticos en redes sociales.

