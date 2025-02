Iñaki López, tras el positivo por marihuana de un joven: "Ha soplado y aquello se ha encendido como un árbol de Navidad"

Más Vale Tarde se ha unido a una patrulla de la Policía Local de Cartagena durante una noche de patrullaje. Los agentes paran a un conductor para que se someta a un test de drogas. "Cada vez se detectan más consumidores al volante", explica el policía a la reportera. Como indican, el conductor estaba fumando marihuana mientras conducía el vehículo. Recibe una multa de 1.000 euros y le retiran seis puntos del carnet.

Los reporteros también son testigos de un control de alcoholemia. El conductor supera el límite con una tasa de 0,54. Los agentes también encuentran a una conductora reincidente. Como explican a la reportera, ya se le había retirado el carnet anteriormente.

"De todo este ramillete de ciudadanos ejemplares", afirma Iñaki López, "el que más me ha gustado es el que iba fumando un porro directo al control de alcohol y drogas". "Lo que la ley dice no es que tú no puedas fumarte un porro al volante es que no puedes conducir bajo los efectos de las drogas", explica Beatriz de Vicente. "No ha sido el caso, porque el muchacho ha soplado y aquello se ha encendido como un árbol de Navidad", responde Iñaki.