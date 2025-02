'MVT en Acción' acompaña a la Policía Local de Cartagena en una patrulla nocturna: alcohol, drogas, detenciones y redadas

La periodista Noelia de Más Vale Tarde (MVT) acompañó a la Policía Local de Cartagena en una guardia nocturna, y lo que encontraron fue alarmante: una cantidad elevada de conductores dando positivo en drogas y alcohol.

La presentadora del programa, Cristina Pardo, destacó la gravedad de la situación: "Nos ha sorprendido la cantidad de positivos que hay en los controles de tráfico".

Coches parados, alcohol, drogas y sanciones

En Cartagena, cada año se detectan unos 550 positivos en alcohol al volante y alrededor de 155 en drogas. Esa noche no fue la excepción. En el primer punto de control, los agentes sometieron a un conductor a un test de drogas tras percibir un fuerte olor a marihuana. El conductor reconoció haber fumado mientras conducía y el resultado confirmó su positivo en THC. "Cada vez hay más positivos al volante", advirtió el subinspector Jorge Blaya. La sanción es clara: 1.000 euros (500 si se paga pronto) y la retirada de seis puntos del carnet.

Otro conductor fue detenido por superar la tasa de alcohol permitida con un 0,54 en la prueba de alcoholemia. Sorprendentemente, reconoció su error: "Me he parado yo mismo para preguntar si podía aparcar, y ahí me han pillado".

El caso de una conductora reincidente también llamó la atención. Ya le habían retirado el carnet, pero intentaba estacionar en un parking completo. Su infracción la dejó nuevamente en manos de la policía.

Violencia, insultos y detenidos en comisaría

El equipo de MVT también se trasladó a la comisaría tras un incidente con una mujer que, además de dar positivo en alcohol y drogas, se puso violenta con los agentes. La detenida insultó a los policías con frases como "maricón de mierda" y "tienes una placa por nada". Un agente explicó: "Estos son los efectos del alcohol y las drogas en el cuerpo".

El motivo de su arresto fue claro: "Se ha saltado dos semáforos en rojo, en la primera prueba ha dado 0,58 y cuando le hemos dado el alto ha comenzado a empujarnos y darnos manotazos", informó un policía.

En la comisaría, MVT pudo mostrar el calabozo donde se controla a los detenidos para evitar autolesiones. "Un compañero se queda aquí vigilando que no se haga daño", explicó un agente.

Más infracciones: conductores sin carnet y redada en un salón de apuestas

El patrullaje nocturno continuó con más sanciones. Un joven con permiso para ciclomotores conducía un turismo, lo que supone una infracción administrativa.

Otro caso fue el de un motorista de 19 años sin carnet ni seguro. "Se le va a imputar un delito contra la seguridad vial", explicó la policía.

Noelia se unió a un operativo del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), una unidad similar a los antidisturbios de la Policía Local. En convoy con furgones y vehículos policiales, irrumpieron en un salón de juegos donde sospechaban que se permitía la entrada de menores y el consumo o venta de drogas.

La intervención reveló múltiples infracciones. "Se les va a sancionar por permitir fumar dentro. La marihuana, al vernos, la han arrojado a la parte de atrás", informaron los agentes.

Altercado en una discoteca y un supuesto atraco

La noche avanzó con más incidentes. En una discoteca, un joven denunció que el personal de seguridad lo había empujado y "tocado en donde no debía". Sin embargo, el local aseguró que el cliente estaba alterando el orden y faltando el respeto a la camarera. "Manifiesta que no lo dejaron entrar por motivos racistas", agregó un policía.

Más tarde, un posible atraco a una chica terminó siendo un conflicto entre particulares. "El chico se puso agresivo al pedir dinero y se enzarzaron", explicó un testigo. La policía encontró una envoltura de marihuana y sancionó al joven por posesión de estupefacientes.