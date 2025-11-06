Iñaki López, sobre la pelea entre ultras en Vallecas: "A ver qué padre lleva a su hijo al estadio con estos andando por la calle"

El presentador de Más Vale Tarde ha reaccionado a la pelea entre ultras del Rayo Vallecano y el Lech Poznań que ha dejado un herido y un detenido, así como ha sembrado el terror entre los vecinos.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha reaccionado a la pelea entre ultras del Rayo Vallecano y el Lech Poznań que se ha producido en la previa del partido que enfrentará a sus equipos este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas en un partido de Conference League. "A ver qué padre aficionado al Rayo Vallecano va a llevar a su hijo esta tarde al estadio con estos andando por la calle", ha señalado López.

Por otra parte, ha expresado su sorpresa, porque este tipo de elementos violentos puedan "recorrer Europa con su equipo cada año generando destrozos y sembrando el terror" y ha instado a las autoridades del mundo del fútbol a "tomar alguna medida".

¿Qué ha pasado en la previa del Rayo Vallecano-Léch Poznan?

A pesar de que el partido se disputaba el jueves, los ultras de ambos equipos quedaron el miércoles sobre las 23:30 horas para pelearse. A esa hora, ambos grupos se encontraron cerca de la Avenida de la Albufera y las patadas, bengalas y puñetazos se convirtieron en protagonistas. El hecho de que cerca de 140 ultras polacos y tantos otros locales se encontrasen en el mismo lugar hace pensar que la pelea fue pactada.

Los incidentes se han saldado con la detención de un ultra -seguidor del equipo madrileño- y con un herido trasladado al Hospital Gregorio Marañón -un ultra polaco- que presentaba una herida en la cabeza. Asimismo, para controlar la situación tuvieron que desplegarse cerca de 400 agentes de la Policía Nacional.