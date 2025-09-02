Antonio Maestre explica quién está detrás del grupo neonazi Núcleo Nacional: "Se reformulan para atraer adeptos"

Antonio Maestre explica quién se encuentra detrás del grupo neonazi Núcleo Nacional, que está siendo investigado tras aplaudir en sus redes sociales la agresión a dos migrantes en el centro de Hortaleza.

La Policía continúa investigando para dar con los dos encapuchados que agredieron a dos migrantes en los alrededores de un centro de menores de Hortaleza después de la presunta agresión sexual a una menor de 14 años en la misma zona.

En sus redes sociales, la organización neonazi Núcleo Nacional ha aplaudido esta agresión, por lo que están siendo investigados por las autoridades por su posible vinculación con el suceso.

Sobre este grupo, que acaba de abrir un gimnasio en un barrio de los más caros de Madrid, Antonio Maestre explica en el vídeo sobre estas líneas que en este tipo de grupos es habitual "ejercer la violencia", por lo que "se preparan para la violencia".

El periodista, experto en la extrema derecha, señala cómo este tipo de organizaciones, desde los años 80 y 90, suelen reconstituirse "para intentar limpiar su imagen pasada e intentar ser más atractivos".

En el caso de Núcleo Nacional, apunta que sus fundadores son dos hijos de un exconcejal del PP y que, a su vez, está vinculada a otra organización investigada por las protestas de Ferraz, así como otros grupos de extrema derecha que "se van reformulando para intentar atraer adeptos".