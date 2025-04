Iñaki López se niega a compartir los productos de Ronda que ha traído Luis Calero: "Me dejas el Belén tal cual en mi camerino"

En Ronda, además de contar con parajes excepcionales, también es posible disfrutar de un dulce exquisito: las llamadas yemas del Tajo. Luis Calero, en 'Un país para viajárselo', visita la Confitería Las Campanas, para descubrir este dulce la mano de Nacho Martínez.

El pastelero explica que las yemas se elaboran con un almíbar de azúcar y yema de huevo. Además, también añaden un poco de brandy. Nacho elabora las yemas una a una. Calero tiene la oportunidad de probarlas recién hechas y no duda en su veredicto: "¡Ohhhhh!".

Iñaki López y Francisco Cacho son los encargados de degustar este dulce rondeño en Más Vale Tarde. "Cómo está esto...", afirma Iñaki, "es una locura". Luis les cuenta el ingrediente secreto de las yemas, el coñac, y el presentador afirma: "Igual necesitamos probar cuatro o cinco".

"Me dejas el Belén tal cual en mi camerino", le pide Iñaki a Calero, señalando todos los alimentos que ha traído del municipio malagueño. "¿Todo? ¿No compartes nada?", pregunta Luis. "No, esta gente se lo come todo", resuelve López.