Iñaki López, sobre Miguel Bosé: "Hay que ser muy cuñao para decir que en los 70 había más libertad"

Iñaki López ha sido muy claro en lo que respecta a las palabras de Miguel Bosé en 'El Hormiguero', programa de Pablo Motos. El presentador de Más Vale Tarde, tras escuchar al cantante decir que en los años 70 y 80 había más libertad que ahora en España, ha afirmado que "hay que ser muy cuñao" para expresar algo así.

"Hay que ser muy cuñao para decir que en los 70 había más libertades que ahora. Cuando estaban en marcha las leyes de peligrosidad social, cuando había atentados de la extrema derecha y de ETA, cuando las mujeres tenían que pedir permiso a su pareja para tener una cuenta corriente", cuenta Iñaki López.

Y ha añadido más sobre la figura de Bosé: "Entiendo que él, que viene de una familia pija, no sufriera la falta de libertades de la clase obrera. Que es divertido y simpático, pero hay que hablar con un mínimo de conocimiento. No me cabe duda de que puede opinar lo que quiera, pero no puede mentir. Se equivoca claramente".

"Una cosa es opinar y otra lo que él hace. Había leyes franquistas, y grupos de ultraderecha que te podían asesinar por tus ideas políticas", dice Iñaki López.

En 'El Hormiguero', Miguel Bosé ha afirmado que España ha caído "en el wokismo más absoluto": "Aquí solo se regula. Las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay. La gente tiene miedo a decir lo que piensa".