Iñaki López: "Koldo debería llevar la broma más allá y plantarse con unas chistorras ante el magistrado"

Iñaki López reacciona en este vídeo a la última tomadura de pelo de Koldo García, que se ha grabado un vídeo friendo chistorras en unas fiestas antes de volver a declarar, y asegura que la broma "le puede costar caro".

A pocos días de tener que volver a la Audiencia Nacional para declarar, Koldo García ha sorprendido hoy con un vídeo en el que aparece regalando chistorras a una radio local de Benidorm y también friendo este embutido.

"No es una broma, por una interpretación de esto quieren meter a una persona en la cárcel", afirma el exasesor de Ábalos en el vídeo sobre estas líneas.

Iñaki López considera que Koldo "debería llevar esta broma más allá" y "plantarse en la Audiencia Nacional en dos semanas con unas chistorritas", a ver si el magistrado "le encuentra el mismo chiste".

"Si quieres dar alguna explicación sobre las chistorras, dalas en sede judicial", comenta una indignada Cristina Pardo, mientras que Juande Colmenero añade que Koldo "nos toma por tontos".

Iñaki opina que esta broma "le puede costar caro", pues "podría pasar que vaya a declarar y no le dejen salir". "Igual en el economato encuentra chistorras navarras buenas, pero ya lo dudo", ironiza.

