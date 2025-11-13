Edu Galán, después de que la presidenta de una asociación de víctimas increpe a Ana Redondo: "La ministra hace lo que puede"

La presidenta de La Volaera le ha calificado a la ministra de "cómplice de los maltratadores" a causa de los fallos de las pulseras antimaltrato. Redondo no ha dudado en responder a sus comentarios.

María Martín, presidenta de la Asociación contra la violencia machista La Volaera, de Granada, ha increpado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una visita a la ciudad. Martín ha manifestado sus quejas por los fallos en las pulseras antimaltrato.

Redondo ha respondido a las afirmaciones de Martín. "La ministra hace lo que puede", señala Edu Galán, "son situaciones complejas, pero, por lo menos, la escucha". El escritor indica que la presidenta de la asociación "tiene toda la razón".

El escritor señala que no cree que la ministra sea cómplice de los maltratadores, una de las afirmaciones que la presidenta de La Volaera le ha dicho. "Todo el mundo puede cometer errores, pero, a veces al utilizar esos términos puedes quedar un poco violentado".

"Humanamente, lo entiendo, entiendo a las dos partes", expone. Cristina Pardo, por su parte, manifiesta su sorpresa al ver "la poca naturalidad con la que reaccionan los políticos ante estas situaciones".

