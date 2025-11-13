Muere una menor de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias, Granada

Emergencias en un incendio de una vivienda en Las Gabias, Granada.

Los detalles Otro niño ha resultado herido en el fuego, originado sobre las 17:15 horas en un inmueble de la calle San José.

Una niña de seis años ha muerto y otro ha resultado herido en el incendio de una vivienda en el municipio granadino de Las Gabias. Así lo ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 17:15 horas en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande.

Minutos después, varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Tal y como ha adelantado el diario 'Ideal', las primeras hipótesis apuntan a que este fuego, que se ha expandido con rapidez, se ha originado en el salón de la casa afectada. Por las llamas, el suministro eléctrico de la zona se ha visto afectado.

Por su parte, la Benemérita de Granada ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y el Ayuntamiento ha trasladado su pesar a familiares y conocidos.

"El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor", ha asegurado el consistorio en un comunicado.

