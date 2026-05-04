Cuerpo admite "preocupación" por una posible escasez de queroseno ante su impacto en el turismo y pide estudiar medidas

Los detalles El ministro de Economía pide que la UE se ocupe del tema "antes de que empiecen a surgir señales de escasez".

El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, expresó su preocupación por la posible escasez de queroseno y su impacto en el sector turístico, instando a tomar medidas preventivas. A pesar de que España es menos dependiente de la importación de queroseno gracias a su capacidad de refino, Cuerpo sugirió no descartar ninguna medida, incluyendo las normativas comunitarias que limitan el llenado de tanques de aviones. En una reunión del Eurogrupo, Cuerpo abogó por coordinar medidas frente al impacto de la guerra en Oriente Medio en los precios del petróleo y propuso relajar las reglas fiscales para fomentar la inversión en infraestructuras energéticas y renovables, priorizando la soberanía energética.

El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó este lunes que ve con "preocupación" la posible escasez de queroseno, especialmente por el impacto que tendría en el sector turístico, y pidió estudiar "ya" medidas para hacer frente a esta posibilidad antes de que se materialice.

"Lo vemos, por supuesto, con preocupación. Pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales de escasez", expresó en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).

Cuerpo subrayó que España tiene "un punto adicional de tranquilidad" con respecto al suministro de queroseno porque está entre los países de la UE menos dependientes de su importación gracias a una "gran capacidad de refino" y de sustituirlo por otros combustibles.

A su juicio, no hay que descartar "ninguna posible medida encima de la mesa", entre las que citó aquellas que están recogidas actualmente en la normativa comunitaria, como la que "limita la capacidad de llenar los tanques de los aviones en aeropuertos que no son su aeropuerto de origen hasta un máximo del 10%".

"Son todo medidas, grados de flexibilidad que podemos poner sobre la mesa y pensar para tener esta visión más de coordinación que nos permita anticipar posibles problemas en los meses de verano", expresó.

Pide invertir en renovables

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona continúan este lunes con sus intercambios para coordinar las medidas que adoptan a nivel nacional para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio en los precios de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo.

España trasladará al resto de socios en este debate la idea que ya avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de Chipre y que pasa por relajar las reglas fiscales para el gasto en el ámbito de las infraestructuras energéticas y el despliegue de renovables.

"Para ser capaces de avanzar en la soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse, igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa", defendió el ministro Cuerpo este lunes.

La iniciativa española pasa, en concreto, por ampliar el alcance de las cláusulas nacionales de escape que permiten excluir una parte del gasto en defensa del cálculo del déficit para que recoja también las inversiones relacionadas con la soberanía energética.

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