Iñaki López: "Estoy deseando cumplir esos 35 años que me faltan para los 65 y disfrutar los precios del Imserso"

Muchos pensionistas se han tenido que enfrentar a varias horas de espera en la calle para poder hacer su solicitud de estos viajes para pensionistas a precios muy competitivos.

Esta semana se ha abierto el plazo para solicitar los viajes del Imserso y, como se muestra en el vídeo sobre estas líneas, muchos pensionistas se han tenido que hacer hasta cinco horas de cola para poder acceder a los mismos.

Un jubilado le cuenta a la reportera que solicitar los viajes del Imserso, "es como pedir la carta a los reyes magos". El señor explica que han pedido Lanzarote y Palma. Otro hombre explica que nunca habían viajado con el Imserso y han decidido probar este año.

Otra señora cuenta que es usuaria de estos viajes ya que con su economía los viajes del Imserso le permiten viajar más. Finalmente, tras cuatro horas de espera, un señor cuenta que va a poder disfrutar de unas vacaciones en Tarragona. Otra mujer, muy contenta, explica que irá a Sevilla.

"Mira que alegría", afirma Cristina Pardo, al ver la felicidad de la señora. "Y no es para menos", añade Iñaki López, "estoy deseando cumplir esos 35 años que me faltan para los 65". "Ya serán menos", responde Beatriz de Vicente, con malicia. "No os descojonéis", replica López.

