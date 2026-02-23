Ortega Smith ahonda la brecha con Vox y se pone de perfil una foto con Abascal y su padre

El contexto El portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid ha acusado a Abascal de efectuar una "purga peor que la de Stalin" al expulsarle del partido.

La situación en Vox se ha tornado crítica debido a una profunda fractura entre Santiago Abascal, líder del partido, y Javier Ortega Smith, quien fuera su mano derecha y ahora portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith ha acusado a Abascal de realizar una "purga peor que la de Stalin", criticando su liderazgo autoritario. En una rueda de prensa, Ortega Smith denunció la búsqueda de una "adoración al líder" por parte de Abascal. Además, la dirección de Vox ha suspendido cautelarmente a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, ambos concejales en Madrid, abriendo expedientes de expulsión, lo que intensifica la crisis interna.

Una fractura total. Es lo que se vive en Vox entre el presidente del partido, Santiago Abascal, y el que fuera su mano derecha y principal ideólogo, Javier Ortega Smith, que actualmente ocupa la portavocía del partido ultraderechista en el Ayuntamiento de Madrid tras haber encabezado la lista electoral en los últimos comicios municipales. Este lunes, Ortega Smith ha acusado a Abascal de llevar a cabo una "purga peor que la de Stalin", denunciando así el carácter totalitario del líder del partido con los disidentes internos.

En una rueda de prensa que ha ofrecido con su carné de afiliado en la mano, ha denunciado la actitud de un Abascal que, según Ortega Smith, busca un partido en el que haya una total "adoración al líder": "Yo no entiendo hacer purgas con compañeros. La política es un lugar que no es amable y, muchas veces, ni siquiera es medianamente justo".

Pero las acciones del todavía portavoz de Vox en Madrid contra el líder de su partido no quedan ahí. Horas después de esas durísimas acusaciones, Javier Ortega Smith ha cambiado su foto de perfil en redes sociales, poniendo una en la que aparece con Santiago Abascal y su padre, Santiago Abascal Escuza, en la época en la que se fundó el partido ultra.

La purga va más allá: dos concejales, expulsados

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera Javier Ortega Smith.

La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

