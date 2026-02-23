Una discusión vecinal por el ruido, el origen de la pelea que acabó con un hombre apuñalado en Benimánet: "¿Pero qué me estás, chuleando?"

El contexto Tres personas, un matrimonio y su hijo, han sido detenidas por el asesinato de Juan Carlos, el hombre de 58 años que fue apuñalado por el hijo tras una discusión vecinal.

En Benimánet, Valencia, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 35 años por el asesinato de su vecino Juan Carlos, de 58 años, tras una discusión. El incidente ocurrió el domingo, cuando una vecina alertó al 112 sobre gritos y golpes. Juan Carlos habría subido al domicilio del acusado para reclamar por el ruido, y en la disputa recibió al menos una puñalada. Los residentes del edificio afirmaron que las peleas eran frecuentes. La madre de la víctima, Vicenta, de 88 años, fue testigo del asesinato. La Policía también arrestó a los padres del presunto asesino por su implicación en el crimen.

Los vecinos se sorprendían al ver la escena. La Policía Nacional detenía en Benimánet (Valencia) a un hombre por el asesinato de Juan Carlos, de 58 años. Y uno de los detenidos, un hombre de 35 años, salía con la ropa manchada de sangre.

Él es uno de los tres detenidos acusados de matar a su vecino en la localidad valenciana después de que se produjera una discusión. Hacia las 15:40 de este domingo, una vecina del edificio alerta al 112 de que escuchaba gritos, golpes, y una discusión. "¿Tú qué eres gilipollas? ¿Que baje? ¿Pero qué me estás, chuleando?", oían.

Pero cuando llega la Policía solo puede confirmar la muerte de Juan Carlos. Habría subido hasta la casa de su presunto asesino para recriminarle que hacía mucho ruido y, en la discusión, habría recibido al menos una puñalada.

Según los residentes del edificio, no era la primera vez que sucedía: "Llevan ya por los menos dos o tres años de disputas y todo eso; Sabíamos que había peleas o riñas habituales porque era habitual ver el coche de la policía en el barrio". No obstante, esta vez acabó de la peor forma.

Además, la madre de la víctima, Vicenta, de 88 años, habría sido testigo del asesinato: "Y gritaba 'me lo han matado'. Ella me ve y me dice 'llama a la policía".

La Policía, además, ha detenido en las últimas horas a los padres del arrestado, porque también habrían participado y ya investigan qué implicación habrían tenido en el asesinato de Juan Carlos. Ambos pasarán a disposición judicial previsiblemente este miércoles.

