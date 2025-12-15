Iñaki López, sobre las discusiones de política en las cenas familiares de Navidad: "Pueden volar hasta los cuchillos de pescado"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las reuniones familiares también traen momentos tensos. Temas como la política o la religión pueden generar discusiones, y un estudio revela que un 14% de los españoles han roto relaciones por ello.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que se preparan para las reuniones familiares, sobre todo para evitar temas que generan discusiones en la mesa, como la política o la religión.

Según un estudio sobre la polarización en España, un 14% de los españoles ha roto relación con amigos e incluso familiares por no compartir sus opiniones políticas.

"Será bastante común que más de uno cuando llegue el postre y empiece a salir la botella de chinchón, pues empiece alguna discusión política", comenta Iñaki López. El presentador asegura que todo inicia con una mirada entre los cuñados y que, a partir de ahí, se desata el caos en la mesa.

"Primero los cuñados se miran, se retan con la mirada y luego pueden volar hasta los cuchillos de pescado", bromea el presentador de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí