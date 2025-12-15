Ahora

Más Vale Tarde

Iñaki López, sobre las discusiones de política en las cenas familiares de Navidad: "Pueden volar hasta los cuchillos de pescado"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las reuniones familiares también traen momentos tensos. Temas como la política o la religión pueden generar discusiones, y un estudio revela que un 14% de los españoles han roto relaciones por ello.

MVT

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que se preparan para las reuniones familiares, sobre todo para evitar temas que generan discusiones en la mesa, como la política o la religión.

Según un estudio sobre la polarización en España, un 14% de los españoles ha roto relación con amigos e incluso familiares por no compartir sus opiniones políticas.

"Será bastante común que más de uno cuando llegue el postre y empiece a salir la botella de chinchón, pues empiece alguna discusión política", comenta Iñaki López. El presentador asegura que todo inicia con una mirada entre los cuñados y que, a partir de ahí, se desata el caos en la mesa.

"Primero los cuñados se miran, se retan con la mirada y luego pueden volar hasta los cuchillos de pescado", bromea el presentador de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez insiste en agotar la legislatura e intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso: “No aceptamos lecciones de la derecha”
  2. Pradas insta a Mazón a contar qué "estaba haciendo" el día de la DANA: "Mi mayor error fue no pedirle que viniera al Cecopi"
  3. Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
  4. Detenido Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras la muerte de sus padres en Los Ángeles
  5. Última hora de la borrasca Emilia | La borrasca Emilia deja rescates, calles anegadas en Orihuela y Totana y alerta de la CHE por el riesgo de crecidas
  6. Rosalía estrena el videoclip de 'La Perla', una de las canciones más escuchadas de 'Lux' desde su lanzamiento