Iñaki López descubre los embutidos y el queso de Ronda: "Están a punto de caérseme las lágrimas"

Luis Calero ha descubierto varios productos elaborados en Ronda, Málaga, en su sección 'Un país para viajárselo' gracias a Leocadio Corbacho, de la Casa del Jamón. Como explica a Luis, el clima de la zona, frío y seco, permite que los embutidos se conserven "maravillosamente bien".

Como muestra el reportero, el cerdo da manjares como la morcilla rondeña o el chorizo de Ronda. Además, también es un lugar que cuenta con varios quesos exquisitos, como el queso Payoyo, "con una textura y un aroma exquisito por su madurez", explica Corbacho.

Calero ha llevado a Más Vale Tarde una buena muestra de esos embutidos para que Iñaki López y Francisco Cacho los prueben. "El jamón no ha acabado de llegar", comenta el presentador. "Ha pagado el peaje de la redacción", responde Luis. "Están a punto de caérseme las lágrimas", afirma el presentador al probar el queso.

López reclama a Calero "un pan de pueblo y no este pan de...". "El día que me digas que está todo bien salgo a hombros", responde Luis. El reportero procede a partir un poco de morcilla rondeña lo que lleva a Cacho a hacer una confesión: "Voy a probar la morcilla por primera vez en mi vida". "Está muy buena pero me extraña la textura", sentencia el meteorólogo de laSexta.