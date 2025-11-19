Iñaki López, a un “descamisado” Pedro Martín ante el frío de Teruel: "Hay legionarios que enseñan menos pecho que tú"

Iñaki López, Cristina Pardo y Joanna Ivars conectan en este vídeo con el reportero Pedro Martín, que ha cambiado las playas de Valencia por el frío de Teruel, que hoy ya ha registrado mínimas de 3 grados bajo cero.

Esta semana se avecina un temporal de frío y nieve que trae consigo una importante bajada de temperaturas hasta el punto de que media España no superará los 10ºC de máxima el viernes.

En el vídeo sobre estas líneas, Más Vale Tarde conecta con Pedro Martín, "un hombre tan playero y veraniego", según apunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, por sus conexiones desde la Comunidad Valenciana.

Iñaki señala que hoy se ha enviado al reportero "a Teruel a chupar frío", mientras Cristina Pardo añade que "hoy no se atreve con las mangas de camisa".

El presentador, sin embargo, destaca que, a pesar del frío, Pedro va "descamisado": "Hay legionarios que enseñan menos pecho que tú", le apunta con humor.

El reportero, por su parte, informa que en Teruel se han registrado mínimas de 3 grados bajo cero y muestra cómo el frío "ha dejado sitio en las terrazas". La Diputación de Teruel, por su parte, ha activado el plan de vialidad invernal porque, a partir de mañana, bajarán aún más las temperaturas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.