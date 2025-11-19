Ahora

Llega el frío y la nieve

Iñaki López, a un “descamisado” Pedro Martín ante el frío de Teruel: "Hay legionarios que enseñan menos pecho que tú"

Iñaki López, Cristina Pardo y Joanna Ivars conectan en este vídeo con el reportero Pedro Martín, que ha cambiado las playas de Valencia por el frío de Teruel, que hoy ya ha registrado mínimas de 3 grados bajo cero.

Iñaki López, Cristina Pardo y Joanna Ivars conectan en este vídeo con el reportero Pedro Martín, que ha cambiado las playas de Valencia por el frío de Teruel, que hoy ya ha registrado mínimas de 3 grados bajo cero.

Esta semana se avecina un temporal de frío y nieve que trae consigo una importante bajada de temperaturas hasta el punto de que media España no superará los 10ºC de máxima el viernes.

En el vídeo sobre estas líneas, Más Vale Tarde conecta con Pedro Martín, "un hombre tan playero y veraniego", según apunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, por sus conexiones desde la Comunidad Valenciana.

Iñaki señala que hoy se ha enviado al reportero "a Teruel a chupar frío", mientras Cristina Pardo añade que "hoy no se atreve con las mangas de camisa".

El presentador, sin embargo, destaca que, a pesar del frío, Pedro va "descamisado": "Hay legionarios que enseñan menos pecho que tú", le apunta con humor.

El reportero, por su parte, informa que en Teruel se han registrado mínimas de 3 grados bajo cero y muestra cómo el frío "ha dejado sitio en las terrazas". La Diputación de Teruel, por su parte, ha activado el plan de vialidad invernal porque, a partir de mañana, bajarán aún más las temperaturas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio