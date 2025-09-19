Iñaki López, tras la declaración de dos profesoras del colegio Highlands: "Esto se podría haber evitado"

La investigación sobre hechos ocurridos en el colegio Highlands de El Encinar, en Madrid, sigue avanzado. Este viernes han declarado dos profesoras a las que las alumnas habrían comunicado lo que estaba sucediendo con el excapellán del centro.

Este viernes han declarado como investigadas dos profesoras del colegio Highlands de La Moraleja. Estas fueron alertadas por las alumnas de las presuntas agresiones sexuales que estaba cometiendo Marcelino, el excapellán del centro, pero no hicieron nada. Una de ellas, incluso, ha afirmado que las denuncias son falsas y que las niñas están mintiendo.

"Sería una vergüenza que dos adultos, ante un testimonio de ese calibre de niñas pequeñas, hubieran hecho oídos sordos", afirma Cristina Pardo. También ha declarado como testigo el exdirector del centro. "Ha llegado muy tranquilo y se ha parado con la prensa", expone María Bugarín. Fuentes presentes en la declaración han señalado que ha incurrido en contradicciones "sobre todo respecto a la declaración que han hecho las profesoras".

Iñaki López expone que el exdirector, "que ya pidió perdón y dimitió", tenía sospechas de lo que estaba pasando. "Por eso también los padres le quieren imputar por encubrimiento", indica el presentador. Leo Álvarez señala que una madre se quejó de la presencia del padre Marcelino y el exdirector le dijo que todavía no había una denuncia contra él.

"Mira que podían haberle puesto a trabajar en sitios que no fueran con niños", apunta Cristina, "de origen, ya, tiene un tufo esto...". "Tiene el tufo de que se sabía que este cura estaba rodeado de niños, constantemente y, además, se los llevaba a zonas donde no llegaba la cobertura de las cámaras", añade Iñaki López, "esto se podría haber evitado".