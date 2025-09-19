Idoia Ribas relata la reacción de Vox tras destapar la "estafa piramidal" del partido: "He sido maltratada asquerosamente"

"Llevo toda la legislatura recibiendo insultos, injurias, calumnias, descalificaciones y aislamiento del resto del partido, llegaron a prohibir a los regidores del partido reunirse conmigo", detalla la exportavoz de Vox en Baleares, que este jueves acusó al partido de derivar dinero a la fundación privada de Abascal.

Idoia Ribas, exportavoz de Vox en el Parlamento Balear, acusó este jueves al partido de transferir fondos públicos de los grupos parlamentarios a la Fundación Disenso, de la que Santiago Abascal es presidente de forma vitalicia.

Un día después de sus durísimas acusaciones contra la cúpula del partido, Ribas asegura en Más Vale Tarde que, pese a que Vox sostiene que es una práctica habitual en los partidos, no es equiparable a lo que hacen el resto de formaciones: "Todos los grupos políticos envían dinero a los partidos, pero lo que hace Vox es transferirlo a la Fundación Disenso".

No obstante, la exportavoz aclara que no puede denunciar estos hechos ante un tribunal debido a que no tiene "acceso a las cuentas de la Fundación Disenso". Por ello, asegura, tampoco puede afirmar si hay un enriquecimiento ilícito por parte de Santiago Abascal: "No puedo saber si Abascal se enriquece, porque no tengo las cuentas de la fundación, ni siquiera se han publicado".

Sin embargo, sostiene que la práctica de Vox "es una estafa política que consiste en presentarte ante los ciudadanos diciendo que no deben recibir dinero público los sindicatos, los partidos, ni las fundaciones y que luego presionen a los políticos para que envíen dinero hacia el partido". "Éticamente es reprochable y es una estafa política", añade al respecto.

De hecho, define a Vox como una "estafa piramidal": "Es una estafa piramidal, porque tiene una estructura de secta en la que el presidente puede nombrar y cesar a todo el mundo, por lo que la gente no puede exponer ninguna opinión dentro del partido".

"He sido maltratada asquerosamente"

Ribas detalla que, cuando era portavoz, se negó a que los diputados donasen un 50% de su sueldo al partido. Tras esa decisión, según relata, la cúpula de Vox se encargó de hacerle la vida imposible: "Llevo toda la legislatura recibiendo insultos, injurias, calumnias, descalificaciones y aislamiento del resto del partido, llegaron a prohibir a los regidores del partido reunirse conmigo".

"He sido maltratada asquerosamente, era un trato denigrante continuo, y llega un punto en el que una no puede más", añade Idoia Ribas. Una situación que, según su relato, se estaría repitiendo en todas las instituciones en las que Vox tiene representación. "Esto está ocurriendo por toda España, y nos estamos reuniendo todos, porque hemos sido maltratados por la cúpula de Vox", concluye la exportavoz de la formación ultra en Más Vale Tarde.