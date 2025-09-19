Pilar Velasco: "Ningún presidente autonómico sigue a Ayuso salvo Feijóo, que se deja arrastrar por su discurso"

Para la periodista, cualquier acto en el que participe la presidenta de la Comunidad de Madrid "es político". Para Velasco, ningún presidente autonómico sigue las declaraciones de Ayuso debido a que son "moderados".

La inauguración del curso en la Universidad de Alcalá de Henares ha quedado teñida por las protestas contra Isabel Díaz Ayuso para exigir una mayor financiación para la universidad pública. Además, muchos manifestantes portaban banderas de Palestina para mostrar su disconformidad con las opiniones de Ayuso a este respecto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra Francisco Martín, delegado de Gobierno, por permitir dicha concentración calificándolo, incluso, de "kale borroka".

Ayuso, además, ha prohibido que se pongan banderas de Palestina en centros educativos de la Comunidad de Madrid ya que considera que no se deben politizar los centros. Beatriz de Vicente que, a este respecto, hay jurisprudencia sobre los "límites de la neutralidad en el ámbito educativo o administrativo".

"Son el interés general y el pluralismo", indica la abogada. De Vicente indica que se puede ser neutral, pero estar a favor de los derechos fundamentales y no dar la espalda a un genocidio. Cristina Pardo, por su parte, se pregunta que, si Ayuso no quiere que se politicen los centros educativos, "por qué está un político inaugurando el curso universitario".

Pilar Velasco, por su parte, indica que cualquier acto que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid "es político, incluso cuando inaugura guarderías". La periodista indica que prohibir la bandera de Palestina "es política en los centros escolares".

"Qué flaco favor le está haciendo al propio Feijóo", señala Iñaki López. El presentador de Más Vale Tarde expone que la interpretación de lo que ocurre en Gaza "va por barrios en el PP", pero, como añade, "sorprende mucho que falte una opinión en común". "Todos los presidentes autonómicos son moderados y centrados, y es verdad", concluye Pilar, "por eso ningún presidente autonómico sigue a Ayuso cada vez que hay una declaración, salvo Feijóo, que se deja arrastrar, en demasiadas ocasiones, por su discurso".