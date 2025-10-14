El Ayuntamiento de Sevilla retira el cuadernillo de educación sexual que Vox pidió quitar de los colegios

Los detalles Los 'populares' aseguran que el Ayuntamiento está actualizando el contenido del cuadernillo. Los sexólogos insisten en que este tipo de cuadernillos son necesarios para enseñar educación sexual.

El Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha retirado un cuadernillo de educación sexual de las aulas de Primaria tras las exigencias de Vox. El material abordaba temas básicos como la pubertad y la menstruación, y fue objeto de controversia durante las elecciones, cuando Macarena Olona de Vox lo utilizó para criticar al gobierno andaluz. Aunque el PP afirma que están actualizando su contenido con la ayuda de profesionales de diversas áreas, 'El Correo' sostiene que la retirada es resultado de un acuerdo con Vox. El cuadernillo, que promueve el respeto y la igualdad en las relaciones, solo se distribuía en Sevilla capital.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, ha decidido retirar de las aulas de Primaria un cuadernillo de educación sexual en el que se explican cosas tan básicas como los cambios en la pubertad o donde se explica qué es la menstruación.

Vox exigió fulminar este cuadernillo y ahora el consistorio ha accedido a las pretensiones de la extrema derecha. Los 'populares' aseguran que simplemente están actualizando el contenido del cuadernillo de formación afectivo-sexual.

Para ello, está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de Promoción de la Salud.

No obstante, desde 'El Correo' aseguran que este programa se ha retirado tras "un acuerdo entre el Gobierno de José Luis Sanz y Vox", con los 'populares' "accediendo a la retirada de este programa educativo".

Este cuadernillo fue utilizado como arma electoral en las pasadas elecciones, cuando la que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, enseñó el cuadernillo durante un debate autonómico a Juanma Moreno, a quien dijo: "Si a sus hijos se les acerca un hombre o una mujer en el parque y les habla de masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas".

Este cuaderno, que explica que las relaciones sexuales "deben estar basadas en el respeto, la igualdad y la responsabilidad" o que "cada persona es dueña de su cuerpo y nadie puede tocarlo sin su consentimiento" solo se ofrece en Sevilla capital, no en toda Andalucía.

