Cristina Pardo responde a Mazón: "Admite que sabe que hay una posible rotura de una presa y se queda en El Ventorro. Es alarmante"

El expresidente valenciano ha reconocido que sabía que había un problema en Utiel, pero que creía, "hasta bien entrada la tarde" que la alerta estaba concentrada en esa zona.

Carlos Mazón ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. Como señala Luis Sanabria, el expresidente valenciano llegó al Cecopi a las 20:28 h del 29 de octubre, pero en su comparecencia se ha justificado explicando que él no forma parte del Centro de Coordinación de Emergencias.

"Nadie me pidió permiso para refutar ninguna decisión del Cecopi", expone, "ni sobre ningún aviso como ES-Alert, ni sobre la forma de gestionar los rescates ni cómo comunicarlo". Además, indica que si el mensaje no llegó a tiempo fue "porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

Como publicaba en exclusiva laSexta este lunes, Mazón recibió una llamada de Salomé Pradas en la que contaba cuál era la situación de Utiel, por ejemplo. En la comparecencia, ha reconocido que existía un problema en Utiel, pero que Pradas "en ningún momento supo nada de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo", indica Sanabria.

Mazón expone que la emergencia, "hasta bien entrada la tarde, creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la ribera, y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera". El expresidente indica que si Pradas hubiera sabido que el barranco del Poyo se estaba desbordando "me lo habría dicho".

"Me ha dejado impresionada esta declaración porque él lo que dice es que, en un momento determinado de la tarde, tiene información de que algo pasa en Utiel y de que hay una rotura, a 13 horas vista, de la presa de Forata", manifiesta Cristina Pardo.

La presentadora de Más Vale Tarde señala que si hay una rotura de una presa, "me parece un poco extraño seguir comiendo, me parece un titular tan alarmante". "Es la primera vez que admite que él tiene una información de que hay una posible rotura de una presa, pero bueno... y se queda en El Ventorro", concluye, visiblemente enfadada.

