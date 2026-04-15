Iñaki López alucina al ver como un cachorro de perro policía reduce a un hombre: "Le ha faltado que le ponga las bridas"

El animal es un K9. A pesar de su corta edad, demuestra que está muy preparado para la labor policial.

En San Diego, Estados Unidos, un cachorro ha sorprendido al demostrar que está preparado para combatir el crimen. La policía de la ciudad no dudó ni un segundo al llevarlo para realizar una detención.

Como se puede ver en las imágenes, un hombre había cometido una agresión en el centro de la ciudad y estaba fuera de sí. El animal fue decisivo para poder detenerlo.

Leo Álvarez explica que el animal es un K9, "un perro policía estadounidense". Los agentes "se lo echan encima a un hombre que acababa de abrirle la cabeza a una persona en un parking".

"No se hacen con él, le están apuntando con unas balas que no son letales, pero le van a lanzar el perro", añade. El animal, a pesar de ser agredido con un palo por el hombre, no para hasta que logra su objetivo.

En el vídeo se puede ver como termina mordiéndole la muñeca hasta que consigue que termine en el suelo. "Le ha faltado que le ponga las bridas", señala Iñaki López.

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