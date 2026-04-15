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Un Picasso de un millón de euros por 100: la suerte de un hombre tras ganar una rifa solidaria contra el alzhéimer en París

Los detalles Ari Hodara se lleva a casa la obra 'Tête de femme' que Pablo Picasso pintó en 1941.

La obra 'Tête de femme' de Pablo Picasso que un hombre ha ganado por 100 euros
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Un informático de 59 años ha conseguido un original de Picasso casi regalado. Concretamente, ha ganado la obra 'Tête de femme' ('Cabeza de mujer'), valorada en un millón de euros, por solo 100 como resultado de una rifa benéfica cuyos beneficios se destinarán a la investigación del alzhéimer.

"¡Hodara, bravo!", clamaba la presentadora del evento al conocerse el nombre del ganador de este cuadro de Picasso. Ari Hodara, ingeniero informático de París, ha recibido la noticia por videollamada y con cierto escepticismo. "La verdad es que, cuando apuestas por esto, no esperas ganar", ha explicado.

Hodara compró uno de los 120.000 boletos por 100 euros para intentar hacerse con la obra y ha resultado ser el ganador. Ahora, se lleva a casa el 'Tête de Femme', un retrato pintado por Pablo Picasso en 1941.

"Estoy muy contento porque me interesa mucho la pintura", ha declarado Hodara, casi sin llegar a creérselo.

La iniciativa, llamada "El Picasso por 100 euros", nació en 2013 para conseguir fondos para la investigación del alzhéimer. Peri Cochin, fundadora del proyecto, ha contado que "tuvimos que cerrar la página web y dejar de vender porque nos quedamos sin papeletas".

En total se han recaudado 12 millones de euros, de los que 11 se destinarán a luchar contra esa enfermedad.

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