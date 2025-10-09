Iñaki López advierte a los bomberos del 'Cumpleaños Feliz' infinito: "Os veo desactivando la discografía completa de Leticia Sabater"

El presentador de Más Vale Tarde ha protagonizado este divertido momento cuando los efectivos desplegados en Javalí Viejo (Murcia) para desactivar la megafonía del centro escolar relataban que era un servicio no tan peculiar.

Los presentadores de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, entrevistaban este jueves a dos de los efectivos de los Bomberos de Murcia que tuvieron que acudir al centro escolar de la pedanía murciana de Javalí Viejo para desactivar la megafonía tras cinco horas de 'Cumpleaños Feliz' que desesperó a los vecinos.

Después de que José Antonio y Paco relataron cómo fue el servicio, en el que tuvieron que cortar "directamente los cables de los altavoces", han explicado que este tipo de salida no son extraños. En este sentido, no obstante, apuntaban a que lo más común eran alarmas antirrobos, por lo que mostraban su sorpresa al haberse viralizado tanto. Y es que la divertida publicación que compartieron en sus redes sociales empezó a correr como la pólvora entre los usuarios de las plataformas.

Ante ello, Iñaki López no ha dudado en advertirles de la posibilidad de que se repita, aunque con otros repertorios: "Ojo con que esto se haga viral, porque os veo desactivando la discografía completa de Leticia Sabater en el barrio a las cuatro de la mañana cualquier otro día", decía entre risas el periodista, al tiempo que añadía que "la gente se inspira enseguida".

