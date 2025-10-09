El divertido comentario de Iñaki López a Chapu Apaolaza al ver su alianza de oro: "Tengo buen ojo para el euro"

El precio del oro está en máximos históricos. Por eso, Iñaki López y Cristina Pardo no han dudado en preguntar a los colaboradores si tienen muchas joyas de este metal precioso.

Tal y como anuncia Iñaki López, "si tienen algo de oro, quizá es el momento para ponerlo a la venta porque el oro está en máximos históricos". Christian Calcerrada muestra diferentes lingotes de oro, de varios tamaños.

El periodista muestra uno pequeño que hace un año costaba 800 euros, pero que, al precio actual de este metal precioso, alcanza un precio de más de 1.000 euros. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver un adelanto del reportaje de Calcerrada que muestra su visita a una joyería.

"No sé cómo andamos de oros en este plató, más bien escasos me parece a mí", afirma Cristina Pardo, al sentarse en la mesa de debate. Pilar Velasco comenta, entre risas: "Me estaba buscando oro, pero no he encontrado".

"¿Algún empaste o algo?", comenta Iñaki. "Chapu Apaolaza, lo más valioso que tiene son las gafas", afirma la presentadora, al presentar al periodista. "Las gafas tienen su cosa, pero, ni oro ni chistorras", responde. "Perdona, ¿y esa alianza?", le dice López, "yo tengo buen ojo para el euro". Apaolaza responde que tiene más valor sentimental que lo que vale actualmente el oro.

