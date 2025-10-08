Cinco horas de 'Cumpleaños Feliz' para los vecinos de Javalí Viejo (Murcia): los bomberos intervienen para desactivar la megafonía del colegio

Ahora

Noche de cumple

Los habitantes de Javalí Viejo, en Murcia, pueden darse por felicitados. Cinco horas han estado escuchando el 'Cumpleaños Feliz' del grupo Parchís, es decir, unas 132 veces en total. Pasadas las cuatro de la madrugada, los Bomberos de Murcia desactivaban la megafonía del colegio, fuente de tanta felicitación, a raíz de las llamadas de los vecinos.

La música comenzó alrededor de las 23:00 de este martes en esta pedanía murciana y se prolongó hasta las 4:30 de la madrugada, según ha informado el cuerpo en sus redes sociales. Una publicación en la que los bomberos explicaron con humor el incidente. "¡No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... no eran horas!", aseguraban en el texto que terminaban con un: "De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños".

Tal y como se observa en el vídeo sobre estas líneas, hasta cuatro miembros de los Bomberos de Murcia entran en el centro escolar para inspeccionar qué es lo que sucedía. Una vez dentro y prestándose de una escalera desconectaron el sistema de sonido. Si bien el suceso ha terminado en un divertido episodio, algunas escenas podrían corresponderse a las de una película de terror.

