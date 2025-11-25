Detienen a un hombre que no dejaba salir de casa a su mujer desde hacía cuatro meses en Corbera de Llobregat, Barcelona

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Los servicios sociales alertaron a la Policía tras perder el contacto por correo que estaban manteniendo con una mujer que se había puesto en contacto con ellos para denuncia que recibía malos tratos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre en Corbera de Llobregat (Barcelona) tras la denuncia de su mujer por malos tratos y detención ilegal, ya que no le permitía salir de casa desde hacía cuatro meses. La víctima contactó con los servicios sociales, quienes, al perder comunicación con ella, alertaron a la policía. Los agentes se desplazaron al domicilio, donde la mujer confirmó los abusos. El 18 de noviembre, con la información recabada, el hombre fue arrestado. Las víctimas de violencia machista pueden contactar con el 016, que ofrece asistencia en 52 idiomas, o utilizar servicios de emergencia como el 112.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Corbera de Llobregat (Barcelona) después de que su mujer denunciara malos tratos por su parte y que no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.

Según informa la Policía de la Generalitat, el hombre, de 45 años, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de violencia de género y detención ilegal.

El pasado viernes 14 de noviembre, una mujer contactó con los servicios sociales de Corbera de Llobregat mediante el buzón del correo oficial, para pedir asesoramiento, dado que recibía malos tratos por parte de la pareja con la que convivía.

Tras varios intercambios de mensajes por correo electrónico, la comunicación entre la mujer y los servicios sociales se cortó. Debido a esta interrupción, los encargados de los servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos d'Esquadra de Sant Vicenç dels Horts para informar de estos hechos.

Los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera de Llobregat se desplazaron entonces al domicilio familiar, donde pudieron mantener una conversación con la mujer.

Ésta explicó a los agentes que sufría malos tratos por parte de su marido, quien no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses. Por último, el 18 de noviembre, los agentes, con la información recogida por los servicios sociales así como las declaraciones de la propia víctima, detuvieron a su marido por un delito de violencia de género y por un delito de detención ilegal.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

