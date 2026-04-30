De excéntrico a excéntrico: los hipopótamos de Pablo Escobar se van con el multimillonario indio Anant Ambani

80 de los hipopótamos que pertenecían al narcotraficante colombiano y que estaban a punto de ser sacrificados serán 'rescatados' por Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, que los acogerá en su refugio de animales.

Uno de los deseos de Pablo Escobar fue el de convertir su famosa hacienda 'Nápoles' en un verdadero zoológico privado. Rinocerontes, cebras, una gran cantidad de aves... y hasta hipopótamos. El narcotraficante introdujo en Colombia ilegalmente cuatro ejemplares de este animal, tres hembras y un macho, que empezaron a reproducirse.

40 años más tarde, son 200 los hipopótamos que campan a sus anchas en el río Magdalena, causando verdaderos estragos hasta convertirse en un verdadero problema ambiental en Colombia.

Después de que ni la esterilización, ni los esfuerzos por reintroducir a estos animales en otros países aptos para ellos hayan funcionado, el Gobierno colombiano había autorizado el sacrificio de 80 ejemplares para controlar la población.

Sin embargo, en las últimas horas estos hipopótamos han encontrado una salvación en el multimillonario indio Anant Ambani, el hijo del hombre más rico de Asia, que se ha ofrecido a acogerlos en su propio centro de rescate de fauna.

De este modo, los hipopótamos pasan de un excéntrico a otro, ya que Ambani fue noticia hace un tiempo por su boda, que costó 600 millones de dólares y cuya celebración duró siete meses.

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