Edu Galán, sobre Víctor de Aldama: "De tanto ir a programas de televisión sensacionalistas cree que un tribunal es uno de ellos"

El empresario ha declarado este miércoles en el juicio por el caso mascarillas. Entre otras cosas, Aldama ha intentado involucrar al presidente del Gobierno sin pruebas.

Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el juicio por el caso mascarillas. El empresario, por ejemplo, ha afirmado que Pedro Sánchez conocía todo lo que estaba sucediendo, pero no ha presentado pruebas que acrediten tal información. Además, también ha explicado que el llevó 'mordidas' de constructoras al ministerio de Transportes y a la casa de José Luis Ábalos.

El Partido Socialista ha emitido un comunicado, como señala Luis Sanabria, en el que señalan que van a pedir amparo al Tribunal Supremo ante las afirmaciones de Aldama. Exponen que las acusaciones del empresario están sin acreditar y que no van a permitir que se les difame de forma impune.

"Esta gentuza forma ya parte, para siempre, de la historia negra del Partido Socialista", afirma José Enrique Monrosi. El periodista afirma que Aldama "ha conseguido beneficios penitenciarios a cambio de no sabemos muy bien qué y sin aportar ni una sola prueba de lo que ha dicho".

Pablo Montesinos, por su parte, indica que la clave está en "la veracidad que le da la Fiscalía Anticorrupción". "Lo que no sabemos es si hubo financiación irregular en el PSOE y eso lo lleva Audiencia Nacional", añade. "De tanto ir a programas de televisión sensacionalistas, Aldama cree que un Tribunal es uno de ellos", sentencia Edu Galán.

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