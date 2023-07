Amparo Ferri, hija de Nino Bravo, conecta con Más Vale Tarde para explicar que ha sucedido con los promotores de una empresa de Valencia, que han sido condenados a prisión y multados por utilizar el nombre de Nino Bravo sin el permiso de su familia. "Es una sentencia muy esperada porque llevamos 8 años esperando esta noticia", comenta.

Y, es que, han estado usando la imagen de Nino Bravo para un musical que lleva en activo desde el año 2008. Ellas firmaron ese acuerdo, pero no lo renovaron aunque los promotores siguieron usando la imagen de Nino cuatro años más. Esto ha hecho que se enfrenten a penas de siete y nueve meses de cárcel, que no van a cumplir por no tener antecedentes, y una multa económica.

"Se necesita proteger la propiedad intelectual", reclama Amparo Ferri, que explica que les da "igual" la sanción económica, ya que lo único que querían era "una sentencia" que dijera que "Nino Bravo no es un bien público" y que nadie puede a vivir a costa de una persona sin tener permiso. "He sentido impotencia al ver que estaban utilizando el nombre de mi padre y no podía hacer nada", asegura en esta entrevista que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.